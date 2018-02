Wall Street : instable et vulnérable avant résultats des 'AAA

02/02/2018 | 00:05

(CercleFinance.com) -A Wall Street, beaucoup d'instabilité tout au long de la séance, une volatilité inhabituelle depuis fin août dernier et une fragilité sous-jacente qui tranche avec la maîtrise affichée par les acheteurs au cours des 5 derniers mois écoulés.



Les indices US ont ouvert en repli de -0,1% (S&P) à -0,2% (Dow Jones), ce qui effaçait les gains de la veille: de façon assez singulière, il s'est produit ou bout d'une heure le scénario exactement inverse de celui observé sur le vieux continent avec un redressement du Dow Jones vers 26.300 (+0,6%), du S&P500 vers 2.835 et du Nasdaq vers 7.440 à mi-séance.



Mais, nouveau renversement de situation au cours de l'après-midi avec une rechute collective des indices US dans le rouge.

Le Dow (+0,15%) a réussi à en ressortir grâce à At&T +4,6%, Exxon +2%, Goldman Sachs +1,6%.

Pas de rémission pour le S&P500 (-0,6% après +0,07 la veille) ni le Nasdaq (-0,35%).



Les chiffres du jour ont eu peu d'impact: la productivité américaines au T4 recule légèrement (-0,1%) au lieu de +1% attendu, soit seulement +1,1% sur 12 mois et +1,2% sur 2017.

Enfin, l'ISM manufacturier ressort à 59,1 en janvier contre 59,3 (révisé de 59,7) en décembre, battant le consensus (58,8).

Le point d'orgue de cette journée sera la publication des résultats des '3 titans' : Apple, Alphabet, Amazon (3 premières capitalisation planétaires).



Le point d'orgue de la séance, ce fut la publication des trimestriels des 'AAA': Amazon, Alphabet et surtout Apple.

Amazon a encore explosé les attentes les plus optimistes et affiche l'ambition de dépasser les 50Mds$ de ventes trimestrielles après une hausse de 38% du C.A en 2017.

Alphabet a été plombé par une charge exceptionnelle de 3Mds$ (non récurrente) et rechutait de -3% après la clôture: on retiendra surtout que Google a passé la barre symbolique des 100Mds$ de chiffre d'affaire annuel.



Apple annonce un bénéfice net de 20,07Mds$ (3,89$ de profit par titre, contre 3,36$ fin 2016 et 3,86$ atendu) mais rate en partie le consensus avec des ventes en croissance de 13%, avec un chiffre d'affaires compris entre 60 et 62Mds$ contre un consensus de

65,73Mds$.

Apple a vendu 77,32 millions d'iPhone contre 80,03Mns attendus



Apple va payer un montant record de 38Mds$ d'impôt sur la trésorerie colossale stocké dans les paradis fiscaux (plus de 200Mds$).

%



Le Nasdaq a été plombé par Paypal -8,1%, Regeneron -5,7%, Amazon -4,2% (+5,8% en 'after hour'), Broadcom -3,7%, AMD -3,6%, Mattel -3,3%, Micron -2,8%, Baidu -2,6%, Qualcomm et Nvidia -2,2%



.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.