Wall Street : l'hypothèque syrienne impacte surtout le baril

11/04/2018 | 23:04

Wall Street a opté pour la prudence mais pas pour l'aversion pour le risque (ce qui se traduit depuis fin janvier par des chutes brutales de -500 à -750Pts du Dow Jones en intraday), malgré de lourds nuages géopolitiques qui s'accumulent à l'horizon.



Un Tweet de Donald Trump, notamment, enjoint la Russie 'à se préparer' alors qu'une coalition menée par les Etats Unis s'apprêterait à bombarder des objectifs en Syrie, en riposte à une attaque à l'arme chimique présumée (au moyen d'un gaz non identifié) imputée à Bachar El Assad ('il est de toute façon responsable' affirme t'on à la Maison Blanche).



Le Dow Jones lâche -0,9% (à 24.190), le S&P500 -0,55% et le Nasdaq -0,35%.



Les 'minutes' de la FED publiées à 20H semble avoir pesé sur les échanges de l'après-midi, les membres du FOMC se déclarant plus convaincus de voir l'inflation atteindre l'objectif des 2%.



Le risque de voir les prix déraper au-delà des 2% s'estompe alors que le 'CPI' (l'indice des prix à la consommation) se contracte de -0,1% au mois de mars selon le Département américain, après une augmentation de 0,2% en février (les économistes tablaient sur une stabilité).



En 'core rate' (en excluant les prix habituellement volatils de l'énergie et des produits alimentaires), l'inflation sous-jacente américaine ressort comme attendu à +0,2% le mois dernier après, déjà, +0,2% en février, soit de +2,1% sur les 12 derniers mois, un score conforme avec les attentes du marché.



Cette journée restera surtout marquée par la poursuite du rallye haussier du pétrole, sur fond de tensions géopolitiques : après les +3,5% de mardi, le WTI s'est renchéri de +2% supplémentaires pour culminer à 66,8$, au plus haut depuis début décembre 2014.

Les valeurs pétrolières en ont encore profité Concho +4,5%, Nal Oilwell +3,6%, Marathon Oil et Newfield +2,6%, Anadarko +2,3%, EOG et Halliburton +1,6%, Valero +1,4%...



L'Or a joué également son rôle de refuge en reprenant +1% à 1.360$, les marchés de taux se détendent également de -2Pts de base sur les T-Bonds, à 2,78%



Le Nasdaq a reculé dans le sillage de Fastenal -6,2%, Mylan -2,7%, Alexion -2,4%, Regeneron -1,6%, Microsoft -1,1%; son repli a été freiné par Netflix +1,9%, Facebook +0,8% (après 2 fois 5 heures d'audition marathon de Mark Zuckerberg devant les membres du Sénat puis de la Chambre des représentants (où il n'est jamais apparu stressé et a beaucoup promis de veiller à la sécurité des données des internautes, mais sans remettre en cause le modèle basé sur la publicité... qu'il souhaite pertinente).









Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.