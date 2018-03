Wall Street : l'inflation rassure, 25.500 en vue

13/03/2018 | 14:24

Après sa fin de séance ratée de la veille, Wall Street devrait ouvrir en hausse mardi matin suite à la publication des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, jugés plutôt rassurants par les investisseurs.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les indices américains avancent de 0,3% à 0,4%, annonçant une ouverture en hausse modérée.



A en croire le Département du Travail, la hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis s'est quelque peu ralentie en février, notamment en raison du repli des prix liés à l'automobile et aux télécommunications.



Hors alimentation et énergie, l'indice des prix à la consommation a ainsi augmenté de 1,8% le mois dernier, comme lors des deux derniers mois.



Les économistes prédisaient justement une hausse de 1,8% sur un an.



Cette maîtrise de l'inflation est jugée rassurante car elle pourrait inciter la Fed à ne pas multiplier les hausses de taux, mais aussi car elle est susceptible de préserver les bénéfices des entreprises ainsi que les gains en Bourse réalisés par les investisseurs.



Ces bons chiffres pourraient donc venir réveiller la bonne humeur de Wall Street après les bons chiffres de l'emploi et des salaires parus vendredi dernier, alors que le Dow Jones avait fléchi de 0,6% à 25.180 points.



'Cela signifie que le redressement pourrait se poursuivre, d'abord en direction de la zone des 25.500 points puis des 25.823 points', assure un analyste technique.



'Inversement, un retour dans la zone des 24.600 points attirerait de nombreux acheteurs, sachant qu'aucun retournement de tendance n'est à redouter tant qu'on se maintient au-dessus des 24.200 points', assure le spécialiste.



