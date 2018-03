Wall Street : l'ouverture s'annonce indécise

28/03/2018 | 15:16

La Bourse de New York devrait continuer d'évoluer sur des montagnes russes mercredi malgré la révision à la hausse de la croissance du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat à terme sur le Dow Jones grignote 0,2%, mais le 'future' sur le Nasdaq cède 0,6%, annonçant un début de séance incertain.



D'après les chiffres du Département du Commerce, la croissance américaine a ralenti moins que prévu au quatrième trimestre 2017, à 2,9% en rythme annualisé contre une estimation précédente de 2,5%, après 3,2% au trimestre précédent.



Sur l'ensemble de 2017, la croissance de la première économie du monde a atteint 2,3%, après 1,5% en 2016.



Ces chiffres ont néanmoins peu d'impact sur les marchés, qui guettent surtout des informations concernant les pourparlers commerciaux entre les Etats-Unis et la Chine.



Hier, Wall Street avait fini sur de lourdes pertes à la suite d'informations évoquant la possibilité d'un blocage par Washington des investissements chinois au sein des sociétés technologiques américaines.



Malgré un retour certain de l'aversion pour le risque, certains professionnels voient les indices américains se reprendre dans l'immédiat.



'C'est vrai que jusqu'ici les rebonds n'ont pas duré', reconnaît un opérateur.



'Mais je crois qu'il y a de bonnes chances pour qu'une remontée se matérialise. A ce titre, seul un passage du Dow Jones sous le seuil des 23.500 points augurerait d'une poursuite de la vague baissière', ajoute-t-il.



