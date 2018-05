Wall Street : la confiance demeure

07/05/2018 | 15:24

Wall Street devrait aborder cette nouvelle semaine avec confiance, comme elle avait terminé la semaine passée, en l'absence d'éléments susceptibles d'interrompre le courant haussier en place depuis le début du mois de mai.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les indices américains gagnent entre 0,4% et 0,6%, annonçant un début de semaine dans le vert.



Vendredi, la déception concernant les créations d'emplois de vendredi avait vite été compensée par le recul du taux de chômage et la bonne maîtrise des salaires, ce qui avait rassuré les investisseurs et permis à l'indice de Dow Jones de s'envoler de 1,4%.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones a certes cédé quelque 0,2%, mais le Nasdaq s'est lui adjugé près de 1,3%.



Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, l'indice CBOE 'VIX' de la volatilité - souvent présenté comme le baromètre de la peur - s'est fortement détendu de 7% vers 14,7, soit sa meilleure marque depuis trois mois.



Alors que la saison des résultats touche désormais à sa fin, peu d'éléments semblent désormais capables de peser sur les marchés d'actions.



Sur les 85% des sociétés du S&P 500 qui ont dévoilé leurs comptes de premier trimestre, 68% ont fait mieux que prévu, d'après les estimations de Credit Suisse.



Pourtant, ces bons résultats n'ont pas été salués comme il se doit, estime la banque suisse, puisque les sociétés ayant dépassé les attentes n'ont surperformé le marché que de 0,7% en moyenne, contre une moyenne histoire de 2%.



Aucun indicateur majeur n'est à l'ordre du jour ce lundi et l'ensemble de la semaine s'annonce particulièrement calme sur le front des statistiques.



