Wall Street : la défiance demeure au lendemain de la Fed

22/03/2018 | 14:25

La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse jeudi au lendemain de la première réunion de la Fed depuis la prise de fonctions de Jerome Powell, qui a donné lieu à une nouvelle hausse de taux.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains reculent de 1,2% en moyenne, préfigurant un net repli à l'ouverture.



Comme les marchés s'y attendaient, la Réserve fédérale américaine a relevé hier soir son principal taux directeur de 0,25 point de base.



Les investisseurs vont maintenant devoir tenter de mesurer l'impact sur l'économie et le crédit de la poursuite de la normalisation monétaire.



Bonne nouvelle, la banque centrale semble avoir renoncé à l'objectif de quatre hausses de taux d'ici fin 2018 et laissé entendre qu'elle n'en visait plus que deux d'ici à la fin de l'année.



'Il semblerait quand même que sa décision ait été prise à une courte majorité, ce qui va nous obliger à rester sur nos gardes pendant les mois qui viennent', note un opérateur.



Autre motif de prudence, le nouveau patron de la Fed, Jerome Powell, a laissé présager une accélération des hausses de taux en 2019, puis 2020.



Les derniers chiffres du marché du travail ne semblent, effectivement, pas plaider pour un rythme de resserrement trop rapide.



Selon les données publiées ce matin par le Département du Travail, les demandes d'indemnisation du chômage se sont élevées à 229.000 en données corrigées des variations saisonnières lors de la semaine arrêtée au 17 mars, soit une hausse de 3000 par rapport à la semaine précédente.



A noter par ailleurs qu'à l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire, la Banque d'Angleterre a maintenu son taux directeur à 0,50%, décision prise par sept voix contre deux, et maintenu son programme de rachat d'actifs et d'obligations d'entreprises.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.