Wall Street : la hausse s'emballe sur Russel-2000 & Dow Trans

11/01/2018 | 23:00

Wall Street s'était accordé la veille une brève respiration et une minuscule consolidation de -0,1%: c'était pour mieux repartir de l'avant, et même en mode 'euphorie' avec des scores qui figurent parmi les meilleurs de ces 3 derniers mois.



C'est un nouveau 'carton plein' de records avec notamment le 'Dow Transport' qui s'envole de +2,3% vers 11.284Pts.

Le Dow Jones grimpe également de +0,8% à 25.574, le S&P500 de +0,7% à 2.767, le Nasdaq de +0,8% à 7.211... et enfin le Russel-2000 explose de +1,7% à 1.587(meilleure séance de l'année pour les Mid et Small caps).



Les opérateurs ont ramassé les compagnies aériennes (bons résultats de Delta) et les industrielles qui devraient bénéficier d'un contexte de croissance durablement robuste.

Les valeurs bancaires se stabilisent à la veille de la divulgation des 1ers résultats trimestriels de JP Morgan, Wells Fargo et Blackrock.



Le chiffres macroéconomique du jour sont rassurants au sujet de l'inflation: les prix à la production industrielle (PPI) reculent de -0,1% en décembre, en données brutes comme en données 'core' (hors alimentation et énergie).

Mais les choses pourraient changer avec un baril de pétrole qui grimpe vers 63,8$ sur le Nymex et qui se retrouve au plus haut depuis 3 ans.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage progressent de +11.000 à 261.000.



Le rendement des T-Bonds est resté stable autour de 2,54/2,55% et diffère un peu le franchissement des 2,63% qui pourrait avoir un impact psychologique négatif.



La hausse du pétrole soutenait le secteur 'énergie': Anadarko +5,6%, Chesapeake +4,8%, Apache +4,6%, Marathon +3,9%, Technip +3,6%, Hess +3,3%, Chevron +3%.



Peu après la clôture, AMD chutait de -3% sur le constat que ses puces sont également vulnérables à des 'failles de sécurité'.



Le Nasdaq a battu de nouveaux records dans le sillage de Mylan +5,2%, Seagate +4,6%, Comcast +3,7%, Activision +3,6%, Netflix +2,2%, Intel +2,1%



La vedette du jour fut Delta Airlines qui révise à la hausse des perspectives et bondit de +4,8%, entraînant American Airlines avec +4,9%.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.