Wall Street : la hausse se poursuit avec le pétrole

07/05/2018 | 16:52

La Bourse de New York poursuit sa progression lundi grâce notamment à la hausse des cours des matières premières, et plus particulièrement à la remontée des prix pétroliers.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance ainsi de 0,8% à 24.447,9 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 0,7% à 7263,1 points.



Vendredi, le recul du taux de chômage et la bonne maîtrise des salaires avaient rassuré les investisseurs et permis à l'indice de Dow Jones de s'envoler de 1,4%.



Ce lundi, la tendance est surtout soutenue par la forte progression des cours du pétrole.



'Les prix de l'or noir grimpent sur des facteurs géopolitiques, dans l'anticipation d'un retrait américain de l'accord sur le programme nucléaire iranien, prévu d'ici à samedi prochain', explique un opérateur.



Le baril de brut texan WTI inscrit notamment un nouveau record annuel du pétrole en s'adjugeant 1% à 70.4 dollars sur le NYMEX, alors que le dollar poursuit son ascension et se rapproche de 1,1900 face à l'euro.



Du côté des valeurs, Tyson Foods parvient à s'adjuger 1,9% en dépit de résultats trimestriels un peu moins bons que prévu lors du trimestre écoulé.



Starbucks grignote lui 0,1% alors que Nestlé a accepté de débourser plus de 7 milliards de dollars afin de distribuer les cafés grand public de la marque américaine au niveau mondial.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.