Wall Street : la hausse se poursuit imperturbablement

11/05/2018 | 15:20

Wall Street devrait poursuivre sa série haussière vendredi matin, en réaction à une inflation jugée toujours modeste, dans un climat géopolitique qui reste encore très tendu.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les principaux indices américains avancent en moyenne de 0,1%, annonçant une ouverture en territoire positif.



Les opérateurs restent sereins alors que de lourdes frappes israéliennes ont été menées contre des positions iraniennes en Syrie après des tirs de roquettes vers le Golan.



Cette escalade était semble-t-il anticipée par les investisseurs, puisque les indices américains poursuivent imperturbablement leur hausse depuis jeudi dernier.



New York a aligné hier une sixième séance consécutive de hausse (+0,8%), les intervenants ayant réagi favorablement aux derniers chiffres des prix à la consommation.



Ce matin, le Département du Travail a annoncé que les prix à l'importation avaient augmenté de 0,3% en avril, alors que le consensus attendait une hausse de 0,5% le mois dernier.



A cette annonce, qui semble exclure des hausses de taux trop répétées de la part de la Fed, l'indice dollar s'est retourné à la baisse, vers 1,1950 dollar, et le baril de brut texan reflue lui aussi en direction des 71,3 dollars.



Sur le marché obligataire, très entouré depuis quelques semaines, le rendement des 'Treasuries' à 10 ans poursuit son recul à 2,96%, ce qui marque là encore un motif de soulagement pour les opérateurs.



