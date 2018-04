Wall Street : la saison des résultats va accélérer

23/04/2018 | 15:13

Wall Street devrait ouvrir sur une note très légèrement positive lundi matin, alors que les publications de résultats trimestriels vont s'accélérer cette semaine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains avancent de 0,2% à 0,3%, annonçant un début de séance favorable.



Les résultats de 179 sociétés cotées sur l'indice S&P 500 sont attendus cette semaine, dont ceux d'Alphabet (Google), Amazon, Boeing, Caterpillar, Coca-Cola ou Facebook.



Sur le Dow, ce sont 12 sociétés appartenant à l'indice composé de 30 valeurs qui doivent dévoiler leurs performances cette semaine.



Selon les données de Factset, sur les 17% des sociétés du S&P 500 ayant jusqu'ici publié leurs comptes, 80% ont fait mieux que prévu en termes de bénéfices et 72% ont dépassé les prévisions de chiffre d'affaires.



Ce matin, le groupe de services pétroliers Halliburton a ainsi fait état d'un BPA trimestriel hors éléments exceptionnels de 41 cents, soit un cent de plus qu'attendu par le consensus.



Déception en revanche pour Hasbro, qui a déploré une perte de 90 cents par action au terme des trois premiers mois de 2018, sur fond de liquidation judiciaire de la chaîne de magasins de jouets Toys R' US, contre un bénéfice de 54 cents un an auparavant.



Seule statistique du jour, les chiffres des ventes de logements anciens paraîtront en début de matinée.



