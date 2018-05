Wall Street : la série gagnante se prolonge

11/05/2018 | 16:44

Wall Street poursuit sa série gagnante ce vendredi et aligne une septième séance consécutive de hausse, portée par une inflation jugée modeste et malgré un climat géopolitique tendu.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,4% à 24.836,2 points, tandis que le Nasdaq grignote plus modestement 0,1% à 7409,7 points.



Le S&P 500 progresse lui de 0,2% à 2729 points.



Les opérateurs restent sereins, alors que de lourdes frappes israéliennes ont été menées contre des positions iraniennes en Syrie après des tirs de roquettes vers le Golan.



'Le fait que le S&P ait franchi les 2728 points ouvre la voie des 2789, puis des 2802 points', assure ce matin un analyste technique.



Le Département du Travail a annoncé que les prix à l'importation avaient augmenté de 0,3% en avril, alors que le consensus attendait une hausse de 0,5% le mois dernier.



Ces chiffres confirment le scénario d'une inflation maîtrisée n'obligeant pas la Fed à multiplier les hausses de taux cette année.



Dévoilé dans la matinée, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est lui resté inchangé à 98,8 en estimation préliminaire ce mois-ci, là où les économistes l'anticipaient en moyenne en légère baisse à 98,3.



Du côté des valeurs, le fabricant de processeurs graphiques Nvidia cède 1,5% malgré des résultats impressionnants sur le trimestre écoulé. Il faut dire que l'action a pris plus de 35% depuis le début de l'année.



Verizon s'en tire mieux et grimpe de 3,4%, dopé par un relèvement de recommandation des analystes de JPMorgan.



