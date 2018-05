Wall Street : la tendance alourdie par Cisco et l'obligataire

17/05/2018 | 15:45

Wall Street a ouvert en baisse jeudi matin, les investisseurs s'interrogeant sur la santé des entreprises technologiques au lendemain des résultats décevants de Cisco.



Quelques minutes après l'ouverture, le Dow Jones perd 0,2% à 24.720,7 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,3% à 7377,5 points.



D'après les analystes techniques, un passage sous les plus bas de mardi dernier, c'est-à-dire sous la barre des 24.628 points, renforcerait le scénario baissier Outre-Atlantique.



'La remontée des rendements obligataires US, conjuguée à la vigueur du dollar, fait qu'il faut de toute façon s'attendre à une période de sous-performance prolongée des valeurs américaines', avertit un spécialiste.



Si le dollar tend à se stabiliser autour de ses plus hauts annuels, autour de 1,18 face à l'euro, le rendement du Treasuries à 10 ans continue sa marche en avant en direction de 3,10%.



Ce renchérissement des conditions de financement sur le compartiment obligataire pourrait vite se révéler douloureux pour les entreprises les plus endettées.



Autre déception, Cisco Systems a fait état mercredi soir d'un bénéfice net ajusté en hausse de 6% à 3,2 milliards de dollars au titre de son troisième trimestre, une performance globalement conforme aux attentes des analystes, et dévoilé des perspectives sans surprise.



Le titre abandonnait plus de 4% à l'ouverture.



Walmart, qui a également publié ses résultats juste avant l'ouverture, s'en sort mieux et grappille 0,8% dans les premiers échanges.



