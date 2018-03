Wall Street : la tendance bascule avec Rex Tillerson

13/03/2018 | 16:56

Attendue en hausse, la Bourse de New York évolue sur une note mitigée mardi suite au limogeage surprise de Rex Tillerson, le secrétaire d'Etat aux affaire étrangères, par Donald Trump.



En fin de matinée, le Dow Jones grappille encore 0,2% à 25.222,7 points, mais le Nasdaq a d'ores et déjà basculé dans le rouge, cédant 0,2% à 7569,2 points.



Les marchés affichaient pourtant une belle sérénité ce matin après la publication de l'inflation américaine, qui s'est avérée en tous points conforme aux attentes.



A en croire le Département du Travail, la hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis s'est en effet quelque peu ralentie en février, notamment en raison du repli des prix liés à l'automobile et aux télécommunications.



Hors alimentation et énergie, l'indice des prix à la consommation a ainsi augmenté de 1,8% le mois dernier, comme lors des deux derniers mois.



Si les investisseurs ont bien accueilli ces chiffres, qui montrent une bonne maîtrise de l'inflation, ils réagissent plutôt mal au jeu de chaises musicales auquel se livre l'administration Trump.



Une semaine à peine après le départ de Gary Cohn, Donald Trump a limogé Rex Tillerson et nommé à sa place Mike Pompeo, le patron de la CIA, un partisan de la ligne dure et de la non-coopération avec l'Iran.



Au chapitre des valeurs, Nike avance de 0,2% à la faveur de commentaires optimistes de Credit Suisse.



Netflix perd 1,1% alors que les analystes de Citron Research recommandent de 'shorter' la valeur en raison des investissements disproportionnés du spécialiste de la vidéo à la demande dans ses contenus.



Amazon recule lui aussi (-0,2%) bien que Jefferies voie le géant du commerce en ligne bientôt atteindre le cap des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. A titre de comparaison, sa valorisation avoisine aujourd'hui les 770 milliards.



