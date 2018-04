Wall Street : la tendance essentiellement portée par Facebook

26/04/2018 | 15:21

Wall Street devrait démarrer en hausse jeudi matin, aidée par les bons résultats de Facebook et une apparente détente sur le front des taux.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme affichent des gains de l'ordre de 0,1%, annonçant un début de séance en territoire positif.



Très en vue, le réseau social Facebook s'adjuge 7,7% en préouverture après avoir annoncé hier soir une accélération de sa croissance sur le trimestre écoulée, portée notamment par les bonnes performances d'Instagram.



'Nous continuons de penser qu'il s'agit d'une valeur de croissance particulièrement attractive malgré les préoccupations manifestées par le marché', déclare ce matin Jefferies.



Dans sa foulée, le compartiment technologique devrait surperformer la tendance.



Autre facteur de soulagement, le rendement de l'emprunt d'Etat américains à 10 ans - très suivi depuis quelques séances - ne semble pas vouloir aller plus loin que la barre psychologique et technique des 3%.



Les bons indicateurs du début de matinée - hausse de 2,6% des commandes de biens durables et repli des inscriptions au chômage - semblent également avoir un effet positif sur le marché.



La tendance reste toutefois fragile, estiment les analystes techniques, et le S&P 500 va devoir repasser au-dessus de la barre des 2676 points pour se mettre hors de danger, sans quoi les plus bas du début du mois d'avril (autour de 2580 points) pourraient de nouveau être en vue, préviennent les spécialistes.



