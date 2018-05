Wall Street : la tendance profite du rebond pétrolier

09/05/2018 | 16:52

Wall Street a ouvert la séance en hausse mercredi, dans le sillage des valeurs de l'énergie, qui profitent d'une remontée des cours pétroliers avec la décision de Donald Trump concernant l'Iran.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de plus de 0,1% à 24.367,7 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse lui aussi de plus de 0,1%, à 7273,7 points.



La réinstauration de sanctions américaines contre Téhérant fait redouter une raréfaction de l'offre, alors que l'Iran - troisième plus grand pays de l'OPEP - produit environ 3,8 millions de barils par jour, soit environ 4% de l'approvisionnement mondial en pétrole.



Dans cette optique, le contrat sur le WTI texan grimpe actuellement de 2,7% à 70,9 dollars. Cotées sur le Dow, les pétrolières Chevron et ExxonMobil progressent respectivement de 2,7% et 2,4% dans sa foulée.



A noter que les statistiques pétrolières hebdomadaires américaines paraîtront dans le courant de la matinée. Les stocks sont globalement attendus en baisse.



Sur le plan des valeurs, Disney cède 1,7% après avoir annoncé mardi soir un bénéfice net en hausse de 23% à 2,9 milliards de dollars pour son deuxième trimestre. Hors exceptionnels, son BPA bat pourtant de 14 cents le consensus de marché.



Walmart perd 3,6% après avoir pris 77% du groupe de commerce en ligne indien Flipkart pour un montant de quelque 16 milliards de dollars.



