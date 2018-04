Wall Street: le Dow Jones perd 2%, inquiet des résultats d'entreprises

New York (awp/afp) - L'indice Dow Jones creusait ses pertes mardi peu après la mi-séance à New York, affecté par un net recul de plusieurs multinationales ayant annoncé plus tôt leurs résultats trimestriels et par une tension sur le marché obligataire.

Vers 18H00 GMT, l'indice vedette Dow Jones lâchait 2,18% ou 532,37 points à 23.916,32 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, perdait de son côté 1,87%, ou 133,18 points, à 6.995,42 points.

L'indice élargi S&P 500 perdait 1,59%, ou 42,54 points, à 2.627,75 points.

"Les résultats de certaines multinationales américaines n'aident pas les marchés. Ils sont bons mais pas exceptionnels, les attentes des marchés étant par ailleurs très élevées", a indiqué Phil Davis de PSW investments.

Malgré des résultats en nette hausse pour certaines d'entre elles, la quasi-totalité des multinationales ayant dévoilé leurs résultats trimestriels évoluaient en forte baisse mardi.

Membres du Dow Jones, le fabricant d'engins de chantiers Caterpillar (-6,70%), les conglomérats industriels 3M (-8,56%) et United Technologies (-1,73%), ainsi que Coca-Cola (-2,42%) reculaient, tandis que le leader américain de la téléphonie Verizon (+1,82%) était épargné.

Le groupe de défense Lockheed Martin (-7,43%) et Alphabet (-4,92%), maison mère de Google, chutaient également après avoir publié les leurs, le géant technologique reculant en raison d'une progression des coûts d'acquisition de ses recettes publicitaires.

Les indices étaient également affectés par le franchissement du seuil symbolique de 3% en début de séance pour le taux d'intérêt de la dette américaine à dix ans.

Celui-ci retombait ensuite légèrement à 2,980% mais restait supérieur au niveau de 2,975% de lundi soir à la clôture.

Le taux de rendement à 30 ans grimpait quant à lui à 3,162%, contre 3,144% la veille.

"La hausse des taux d'intérêt est la conséquence naturelle d'une activité économique plus soutenue. L'inquiétude toutefois est le spectre que ces taux montent encore plus rapidement en raison des craintes que la banque centrale américaine soit plus agressive sur les hausses de ses taux directeurs", a noté Patrick O'Hare de Briefing, ce qui pourrait notamment encourager les investisseurs à se détourner des actions au profit des bons du Trésor, moins risqués.

"Les investisseurs qui ont gagné beaucoup d'argent sur le marché actions peuvent envisager de le retirer et le placer sur le marché obligataire désormais, moins risqué et avec un taux de rémunération qui devient intéressant dans le contexte d'inflation modérée", a confirmé M. Davis.

Ce recul marqué des indices boursiers survenait à l'issue d'une conférence de presse de Donald Trump et d'Emmanuel Macron à Washington, au cours de laquelle le président français a reconnu que les deux pays n'avaient "pas les mêmes positions de départ" sur la question de l'accord nucléaire iranien.

afp/rp