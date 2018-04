New York (awp/afp) - L'indice Dow Jones creusait ses pertes mardi à la mi-séance à New York, affecté par un net recul de plusieurs multinationales ayant annoncé plus tôt leurs résultats trimestriels et par une tension sur le marché obligataire.

Vers 17H35 GMT, l'indice vedette Dow Jones lâchait 2,01% ou 491,49 points à 23.957,20 points, le Nasdaq perdant de son côté 1,69% et l'indice élargi S&P 500 1,40%.

alb/vmt/pb