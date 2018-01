Wall Street : le moral remonte avec les résultats

31/01/2018 | 15:14

Les valeurs américaines devraient rebondir mercredi matin, grâce aux résultats meilleurs que prévus publiés par un certain nombre de grands noms de la cote.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains avancent de 0,4% à 0,8%, annonçant un début de séance largement favorable.



Wall Street avait signé hier son pire repli depuis la mi-août, effaçant la totalité de ses gains cumulés depuis le 17 janvier dernier.



'Les marchés ont pris un sacré coup derrière la tête, mais ils semblent prêts à repartir de l'avant ce mercredi', commente un opérateur.



'Si le S&P 500 parvient à remonter au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours de 2836 points, alors on peut s'attendre à ce que l'indice revienne en direction des 2880 points, voire inscrive de nouveaux plus hauts', assure le professionnel.



L'événement le plus marquant de la journée sera la dernière réunion de la Fed sous la présidence de Janet Yellen, qui ne devrait toutefois déboucher sur aucune décision importante.



Le consensus continue d'attendre un relèvement de taux au mois de mars, suivi de deux nouvelles hausses dans le courant de l'année.



Sur le front des valeurs, Boeing est attendu en nette hausse après la publication de comptes du dernier trimestre d'excellente facture.



C'est également le cas d'AMD, Eli Lilly, Broadcom, ou Xerox, tous attendus dans le vert après la parution de comptes trimestriels meilleurs que prévu.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.