Wall Street : le pétrole et le dollar soutiennent la tendance

Wall Street a ouvert en nette hausse mardi matin, dans un marché soutenu par la glissade du dollar, qui affiche désormais près de 15% de repli sur un an face à l'euro.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,3% à 24,792.2 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge carrément 1,1% à 6979,6 points.



Les marchés d'actions américains profitent notamment de la bonne tenue des cours pétroliers, avec un contrat livraison février sur le WTI texan qui grignote actuellement 0,1% à 60,4 dollars.



Conséquence immédiate, les pétrolières Chevron et ExxonMobil gagnent respectivement 0,8% et 0,2% sur l'indice Dow.



Parallèlement, le billet vert se traite autour de 1,2030 pour un euro, après avoir flirté un moment avec la barre de 1,21.



Le dollar se replie depuis le vote du plan de relance budgétaire massif de Donald Trump, bon nombre d'analystes doutant que l'économie américaine - déjà en haut de cycle - soit véritablement en mesure d'accélérer.



Pourtant, l'indice PMI manufacturier publié ce matin par IHS Markit est ressorti à 55,1 en décembre 2017, contre 53,9 en novembre, traduisant ainsi une accélération de l'expansion du secteur manufacturier américain le mois passé à son rythme le plus fort depuis mars 2015.



Des indicateurs comme le carnet de travail et les achats d'entrants suggèrent que la production va continuer de croître à un rythme solide en ce début d'année 2018, promet IHS Markit.



