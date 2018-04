Wall Street : le rapport sur l'emploi déçoit, Trump persiste

06/04/2018 | 15:10

Wall Street devrait ouvrir en baisse vendredi matin, plombée par les chiffres décevants de l'emploi aux Etats-Unis, qui s'ajoutent aux nouvelles déclarations préoccupantes de Donald Trump en matière de commerce international.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur l'indice S&P 500 comme sur le Nasdaq abandonnent en moyenne 0,8%, annonçant un début de séance dans le rouge.



D'après les chiffres publiés vendredi par le Département du Travail, l'économie américaine n'a créé que 103.000 emplois non-agricoles le mois dernier.



Les économistes attendaient en moyenne 185.000 inscriptions au chômage.



Toujours selon le rapport mensuel du Département du Travail, le salaire horaire moyen aux Etats-Unis a augmenté de huit cents en mars, à 26,8 dollars, soit de 2,7% en rythme annuel, ce qui montre quelques tensions au niveau des rémunérations des salariés et donc de l'inflation.



Autre éléments préoccupant pour l'économie américaine, Donald Trump a affirmé dans la nuit qu'il visait désormais la mise en place de droits de douane relevé sur l'équivalent de 100 milliards de dollars de marchandises chinoises.



Malgré ces déclarations fracassantes, l'indice S&P 500 demeure dans une phase ascendante et affiche à ce stade 0,7% de gain sur la semaine, soulignent les analystes techniques.



'On peut désormais viser la zone des 2680 points, qui fait office de résistance depuis deux semaines', fait-on valoir du côté d'IG. 'Au-delà, ce sont les 2730 points qui entrent en jeu', ajoute le courtier.



'Inversement, seul un retour sous les 2620 points annoncerait un test des 2600 ou 2550 points', assure le broker britannique.



