Wall Street : le rebond devrait se poursuivre

27/03/2018 | 15:16

Les marchés américains devraient poursuivre leur rebond mardi, dans l'attente de nouvelles statistiques, toujours sur fond de dissipation des craintes concernant une guerre commerciale globale.



Quelques minutes avant l'ouverture, les contrats à terme sur les indices avancent de 0,4% à 0,6%, annonçant un début de séance dans le vert.



Wall Street avait matérialisé hier sa plus forte progression en deux ans et demi (+2,8% en moyenne), profitant de l'atténuation des inquiétudes concernant les relations commerciales avec la Chine.



Les investisseurs jugent que les propos protectionnistes tonitruants de Donald Trump ne présagent en rien d'une guerre commerciale à grande échelle.



L'optimisme des opérateurs est par ailleurs conforté par la faiblesse du dollar, un bon point pour les entreprises exportatrices américaines.



'Donald Trump, par ses bravades et sa volonté de sanctionner avant et de négocier après, affaiblit clairement le billet vert', décrypte un observateur.



Cette éclaircie pourrait permettre à l'indice S&P 500, qui a grimpé de 2,7% à 2658,5 points hier, de revenir à ses niveaux du début du mois de mars.



'Les prochains objectifs sont les 2728, puis les 2789 points', assure un chartiste.



Le marché attend désormais la publication de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, pour lequel le consensus vise une petite progression en direction de 131 points en mars.



