Wall Street : le redressement devrait se confirmer

05/04/2018 | 15:16

Wall Street devrait confirmer son rebond de la veille jeudi matin, un redressement dû aux signes d'apaisement dans les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les indices américains avancent de 0,4% à 0,8%, annonçant une ouverture dans le vert.



Les marchés d'actions américains avaient clôturé sur des gains allant de 1% à 1,6% hier soir, après avoir perdu plus de 2% à l'ouverture, signant l'une de leurs séances les plus volatiles depuis plusieurs années.



Certains investisseurs pensent que cette agitation sur les marchés financiers pourrait amener l'administration Trump à revoir sa rhétorique protectionniste.



A la question de savoir si les nouveaux tarifs douaniers visant les produits chinois entreraient un jour en vigueur, Larry Kudlow - le conseiller économique de la Maison blanche - a déclaré hier qu'il penchait plutôt pour 'd'intenses négociations' avec, en ligne de mire, la signature d'un possible accord commercial.



L'optimisme de Wall Street est aussi alimenté par les commentaires de Boeing, qui a plaidé pour une poursuite du dialogue entre Washington et Pékin et rappelé qu'aucune mesure définitive n'avait été prise pour le moment.



Pour autant, la situation reste tendue et les échanges devraient rester nerveux jusqu'à la parution demain du rapport sur l'emploi américain et le coup d'envoi de la saison des résultats, la semaine prochaine.



Dans ce climat de guerre commerciale larvée, le Département du Commerce a annoncé que le déficit commercial des Etats-Unis s'était de nouveau creusé en février à 57,6 milliards de dollars, là où les économistes prévoyaient au contraire une réduction autour de 56 milliards de dollars.



Ce matin, le Département du Travail a fait état de 242.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage au titre de la semaine close le 31 mars, soit une augmentation de 24.000 par rapport à la semaine précédente.



Le consensus des économistes anticipait pour sa part une hausse moindre autour de 225.000.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.