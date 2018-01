Wall Street : le repli de la veille devrait se poursuivre

30/01/2018 | 15:25

Wall Street devrait ouvrir en baisse mardi matin, accentuant ses pertes de lundi, dans un marché étroit en attendant le discours sur l'état de l'Union du président Trump.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices cèdent entre 0,7% et 1%, annonçant une ouverture dans le rouge.



Donald Trump pourrait dévoiler quelques projets d'infrastructures, mais aussi de nouvelles mesures commerciales protectionnistes, à l'occasion de son discours très attendu sur l'état de l'Union.



Le marché attend par ailleurs l'indice mensuel de confiance du consommateur du Conference Board, prévu en hausse à 123.1 points en janvier.



Les initiatives devraient toutefois rester limitées à la veille de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, la dernière en tant que présidente de Janet Yellen.



'La réforme des impôts aux Etats-Unis a récemment porté les marchés vers de nouveaux plus hauts', rappelle un intervenant.



'Mais les investisseurs vont prendre connaissance au cours des prochaines semaines de chiffres de l'inflation qui pourraient montrer un regain de tension au niveau des prix, et pousser les banques centrales à intervenir', prévient-il.



Sur le front des résultats, McDonald's a fait état d'un bénéfice par action (BPA) de 87 cents au titre du dernier trimestre de son exercice, soit un recul de 57 cents en comparaison annuelle. C'est néanmoins mieux que prévu.



Les résultats de quatrième trimestre de Pfizer se sont révélés, eux aussi, supérieurs aux attentes du marché.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.