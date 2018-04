Wall Street : les annonces de Xi Jinping sont saluées

10/04/2018 | 15:33

Wall Street devrait ouvrir en hausse mardi matin après avoir pris connaissance des déclarations du président chinois, Xi Jinping, lesquelles semblent exclure le scénario d'une guerre commerciale à l'échelle mondiale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains avancent de 1,2% à 1,4%, annonçant une ouverture en territoire positif.



Xi Jinping a déclaré lors du forum Boao pour l'Asie qu'il était prêt à ouvrir les portes du marché chinois aux groupes bancaires internationaux ainsi qu'aux géants de l'automobile.



Pékin pourrait notamment baisser les tarifs d'importation sur les voitures et assouplir les conditions d'éligibilité des investissements étrangers.



Les valeurs cycliques à dominante exportatrice devraient profiter de ces propos rassurants, notamment des composantes du Dow Jones à dimension 'multinationale' telles que Boeing, GE, Intel ou encore DowDupont.



Sur un autre plan, le début de la saison des résultats américains approche à grands pas et les investisseurs pourraient commencer à se positionner en vue des premières publications de vendredi.



Pour mémoire, ce trimestre va constituer le premier trimestre de mise en oeuvre de la réforme fiscale américaine, ce qui devrait avoir un impact direct sur les bénéfices des entreprises.



Certains stratèges commencent néanmoins à mettre en garde contre un prochain ralentissement de l'économie américaine, qui ne serait pas sans conséquence sur l'évolution des marchés d'actions.



'Les valeurs américains seront touchées lorsque l'économie américaine va commencer à patiner, les investisseurs revoyant à la baisse leurs prévisions sur les résultats des entreprises et exigeant davantage de rendement en contrepartie de l'achat d'actifs risqués', prévient ainsi Capital Economics.



