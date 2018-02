Wall Street: les coupe-circuits sont en place mais n'ont pas été enclenchés

New York (awp/afp) - Le système de suspension des échanges sur le New York Stock Exchange (NYSE) n'a pas été enclenché lundi malgré la vive chute de l'indice élargi S&P 500, qui est restée inférieure au palier déclenchant les coupe-circuits.

Un blocage temporaire des échanges ("circuit breaker" ou "coupe-circuit") est imposé à la Bourse de New York lorsque l'indice élargi S&P 500 franchit un palier de 7% à la baisse.

Ce dernier est considéré comme le plus représentatif de la santé des entreprises américaines dans la mesure où il intègre les 500 plus grandes sociétés cotées à New York. L'indice Dow Jones, qui a dégringolé lundi d'un plus de 6%, ne comprend lui que 30 valeurs.

Au plus fort de la chute de Wall Street lundi, l'indice élargi S&P 500 a baissé de 4,49%, pas suffisamment pour déclencher ces mesures de protection.

Lorsque une chute d'au moins 7% survient (un "Level 1" selon la terminologie du gendarme boursier américain, la SEC), une pause de 15 minutes est mise en place avant que les échanges ne puissent reprendre.

Lorsque l'indice accélère ses pertes et franchit la barre des 13% de pertes, soit un "Level 2", une deuxième pause de 15 minutes est automatiquement mise en place.

La SEC précise que ces deux premières limites sont imposées si le premier ou le deuxième palier sont franchis entre 9h30, soit à l'ouverture de Wall Street, et 15h25, soit trente-cinq minutes avant la clôture des échanges.

Pour que la séance soit définitivement interrompue, le S&P 500 doit afficher une dégringolade de 20% "à n'importe quel moment durant la journée de cotation", précise le New York Stock Exchange (NYSE). Une fois ce palier franchi, les échanges sont arrêtés et remis à la séance suivante.

