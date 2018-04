Wall Street : les indicateurs et les résultats rassurent

26/04/2018 | 17:01

La Bourse de New York a repris le chemin de la hausse jeudi matin, de bons indicateurs économiques étant venus s'ajouter aux publications jugées rassurantes de Facebook et Ford.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,7% à 24.249 points, tandis que le Nasdaq Composite grimpe de 1,4% à 7099,9 points.



'On continue quand même de jeter un coup d'oeil à ce qui se passe sur le compartiment obligataire', commente un opérateur basé dans le MidWest.



Sur ce point, les investisseurs constatent avec soulagement que le rendement de l'emprunt d'Etat américain à 10 ans reflue en direction des 2,98% après avoir passé en début de semaine la barre psychologique et technique des 3%.



Ce reflux signifie que les entreprises américaines vont pouvoir se financer à moindre coût.



Du côté des indicateurs, les chiffres hebdomadaires du chômage ressortent en forte baisse (-24.000 à 209.000, le plus faible montant depuis septembre 1969), tandis que les commandes de biens durables bondissent de 2,6% en mars.



A titre de comparaison, les économistes ne tablaient en moyenne que sur une augmentation de 1,2%.



Sur le front des valeurs, Facebook grimpe de 7,1% après avoir fait mieux que prévu au cours du premier trimestre.



Ford progresse pour sa part de 2,5% après avoir également dépassé les attentes sur le trimestre écoulé.



