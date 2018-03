Wall Street : les indices poursuivent sur leur lancée

12/03/2018 | 14:12

La Bourse de New York - passée pendant le week-end à l'heure d'été - devrait poursuivre sur sa lancée lundi matin et ouvrir dans le vert, l'optimisme lié au rapport sur l'emploi de vendredi continuant de favoriser un courant acheteur.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les indices S&P 500 et Nasdaq 100 avancent de 0,2% à 0,4%, annonçant un début de séance favorable.



Le S&P 500, principale référence des gérants américains, avait déjà grimpé de 1,7% à 2787 points vendredi (+3,5% sur la semaine), mais c'était surtout le Nasdaq qui avait surclassé les autres indices avec un nouveau record absolu à la clé.



Il est vrai que les chiffres de l'emploi parus vendredi suggèrent une activité économique façon 'Boucle d'or' ('Goldilocks'), un scénario idéal caractérisé à la fois par une croissance stable et une inflation maîtrisée.



'La statistique de vendredi a surpris les investisseurs en faisant apparaître plus de créations de postes que prévu, mais moins de pressions inflationnistes, les 313.000 emplois créés le mois dernier s'étant accompagnés d'un ralentissement à 2,6% du taux de progression du salaire horaire', explique Credit Suisse.



'Bien que nous soyons toujours réticents à trop insister sur une seule publication, les marchés d'actions devraient continuer à se redresser dans la mesure où ces chiffres reflètent la réalité économique', ajoute la banque suisse.



D'un point de vue technique, le S&P 500 se retrouve désormais en position pour aller chercher son plus haut historique des 2877 points après avoir dépassé son zénith de la fin février à 2789 points, estiment les analystes techniques.



Au chapitre macroéconomique, aucune statistique d'importance n'est à l'ordre du jour, ce qui devrait favoriser la trajectoire haussière.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.