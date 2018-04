Wall Street : les investisseurs ne retrouvent pas le moral

04/04/2018 | 16:56

Après le vif rebond de mardi, l'annonce de tout un train de sanctions douanières chinoises à l'encontre d'une centaine de produits américains fait replonger Wall Street mercredi.



En fin de matinée, le Dow Jones lâche 0,8% à 23.786,1 points, après avoir inscrit un nouveau plancher annuel vers 23.300 points, tandis que le Nasdaq cède 0,8% à 6885,6 points.



'Les investisseurs tentent de digérer la partie de représailles commerciales à laquelle se livrent les Etats-Unis et la Chine', analyse un intervenant.



'Pékin a annoncé dans la nuit un relèvement des tarifs douaniers sur 106 produits américains, représentant l'équivalent de 50 milliards de dollars, visant notamment le secteur automobile, l'aéronautique et le soja, le principal poste d'exportation pour les Etats-Unis en Chine', explique-t-il



En conséquence, des titres comme Boeing (-4%) ou GE (-2,1%) se trouvent en difficultés sur le Dow ce matin.



Sur le front des indicateurs, les intervenants ont pris connaissance des résultats de l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé au mois de mars: ce chiffre s'avère 'robuste' avec 241.000 créations de postes le mois dernier, dont 176.000 dans les services.



Pas de quoi redonner le moral aux investisseurs, puisque les commandes à l'industrie n'ont rebondi, elles, que de 1,2% en rythme séquentiel au mois de février, alors que les économistes anticipaient en moyenne une hausse de 1,7%.



Autre déception, l'indice ISM des services s'est établi à 58,8 le mois dernier, ce qui témoigne d'un repli de 0,7 point en données mensuelles légèrement plus marqué que prévu.



