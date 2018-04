Wall Street : les montagnes russes se poursuivent

04/04/2018 | 15:21

Les valeurs américaines devraient repartir à la baisse mercredi à l'ouverture au lendemain d'un vif rebond de fin de séance, les investisseurs restant incertains au sujet du climat économique mondial.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains abandonnent entre 1,5% et 2%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Le rebond technique de Wall Street s'était emballé hier soir après la parution d'un communiqué de la Maison Blanche excluant toutes mesures législatives à l'encontre d'Amazon, qui semblait pourtant dans le viseur du président Trump depuis quelques séances.



Les dégagements sur les actions devraient toutefois reprendre aujourd'hui sur fond de fortes tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.



Washington et Pékin ont poursuivi leur bras de fer dans la nuit avec la mise en place de nouveaux droits de douane, notamment sur toute une série de produits stratégiques dans la technologie, pour un montant cumulé représentant quelque 100 milliards de dollars d'imports/exports.



'Malgré tout, il ne s'agit pas encore d'une guerre commerciale', assurent ce matin les stratèges d'UBS.



'Il ne suffit pas que quelques journalistes en mal de sensastions fortes en viennent à évoquer une guerre commerciale pour que cela suffise à la faire exister', assurent-il.



'Seule une disruption majeure du commerce mondial matérialiserait une guerre commerciale, et cela n'est pas encore le cas', souligne UBS.



Reste que les facteurs techniques n'apparaissent guère favorables, alors que les marchés américains ont signé lundi leur pire entame de deuxième trimestre depuis 1929 et que l'indice S&P 500 est repassé sous sa moyenne mobile à 200 jours, une première depuis l'été 2016.



'Il y a des supports potentiels qui pourraient entrer en jeu à 2575 et 2553 points', note un chartiste. 'En-dessous de ces niveaux, on se dirigerait vers les plus bas de début février, vers 2530 points', met en garde le spécialiste.



Dans ces conditions, l'annonce de 241.000 solides créations de postes le mois dernier dans le secteur privé américain, à en croire les données du cabinet de services aux entreprises ADP, passe au second plan.



Cela devrait être aussi le cas des commandes à l'industrie, puis de l'ISM des services, qui paraîtront plus tard dans la matinée.



