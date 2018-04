Wall Street : les propos de Trump sur la Syrie pèsent

11/04/2018 | 15:25

Wall Street devrait ouvrir en baisse mercredi matin, réagissant aux nouvelles déclarations fracassantes du président américain Donald Trump, qui s'est dit prêt à opérer des frappes contre la Syrie.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains abandonnent environ 0,9%, annonçant une ouverture dans le rouge.



Les propos tenus par Trump sur son compte Twitter ne font qu'entretenir la nervosité du marché face à une situation géopolitique déjà très tendue.



Cette aversion au risque est renforcée par des informations indiquant que plusieurs compagnies aériennes ont été priées de dérouter certains de leurs vols en vue possibles frappes aériennes en Syrie.



Autre motif de prudence, la Fed doit publier dans l'après-midi les 'minutes' de sa réunion de la fin mars, qui s'était soldée par une nouvelle hausse de ses taux d'intérêt.



Hier, Wall Street avait réservé un accueil euphorique au discours du président chinois Xi Jinping, qui a annoncé une plus grande ouverture de l'économie chinoise.



Le S&P 500 avait ainsi fini sur des gains de 1,7% à 2656,8 points.



'Mais après plusieurs séances fastes, on commence à se rapprocher de plusieurs zones de résistance', fait remarquer un opérateur, qui met en particulier en évidence l'obstacle des 2650 points.



'Il faudrait qu'on brise franchement le seuil des 2670 points pour espérer revenir en vue des plus hauts du mois de janvier', indique-t-il.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.