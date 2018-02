Wall Street : les rendements obligataires pèsent

01/02/2018 | 16:41

Wall Street s'est orientée en légère baisse jeudi matin, les investisseurs s'inquiétant des tensions persistantes sur le compartiment obligataire.



Une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones recule de 0,1% à 26,125.8 points, tandis que le Nasdaq Composite tente de revenir à son point d'équilibre, situé à 7411,5 points.



Sur le marché des Treasuries, le rendement de l'emprunt de référence à 10 ans progresse encore un peu plus pour atteindre 2,74%, un nouveau pic depuis 2014.



L'envolée des rendements obligataires ne constitue pas une bonne nouvelle du point de vue de la Bourse car elle est à l'origine d'un renchérissement des coûts d'emprunt pour les sociétés cotées.



'Ce regain de tension s'explique par le fait que la Fed a déclaré s'attendre à ce que l'inflation accélère pour se rapprocher de sa cible des 2%', décrypte un opérateur.



Bien que la Réserve fédérale se montre désormais plus 'vigilante' sur l'inflation, le dollar s'est mis à rechuter ce matin, rétrocédant 0,3% sous 1,2450 face à l'euro.



Autre motif de prudence, la croissance dans le secteur manufacturier américain a légèrement décéléré en janvier, d'après l'indice ISM manufacturier qui s'est établi à 59,1, contre 59,3 en décembre.



L'actualité sur le front des résultats reste par ailleurs soutenue.



Facebook s'adjuge 1,5% après avoir fait mieux que prévu lors du trimestre écoulé, mais Microsoft recule de 1,5% après des résultats plus décevants.



AT&T progresse pour sa part de 3,6% après avoir dévoilé des performances trimestrielles jugées encourageantes.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.