Wall Street : les taux à 3% tétanisent le marché, GAFA à -4%

24/04/2018 | 23:40

Et une nouvelle chute de -500Pts en séance pour le Dow Jones qui lâche -1,75% (au contact des 24.000): les pertes ont commencé à se creuser fortement à partir de 17H30 et le cap des -2% était atteint une heure avant la clôture.



Les pertes se sont ensuite légèrement réduites, le S&P500 lâche -1,35%, le Nasdaq -1,7% avec des GAFA en repli de -3% en moyenne), avec des taux longs avec un '10 ans US' à 2,999% à 22H, autant dire 3%.



Et ces '3%' constituent une frontière technique et psychologique, qui entraîne peut-être une prise de conscience que la 'prime de risque' sur les actions se dégrade inexorablement depuis 18 mois.



Le tension s'alimente du cours du pétrole au zénith depuis 4 ans, de la hausse de cours des métaux industriels, mais aussi de quelques chiffres encourageants comme l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board pour avril qui grimpe vers 128,7 contre 127 en mars.



L'autre 'market mover', ce sont les trimestriels, avec des réactions très contrastées : Caterpillar gagnait initialement +4% après avoir revu à la hausse ses objectifs de bénéfices en 2018 (grâce à la forte demande pour ses engins de chantier et de matériel d'exploitation minier)... avant de s'effondrer de -6% alors que la direction s'attend à ce que le 1er trimestre soit le meilleur de l'année... ce qui n'est pas encourageant pour les 3 suivants.

Le titre '3M' chute de -6,8% après avoir réduit sa prévision de croissance organique (pire correction sur des trimestriels en 10 ans).

Lockheed Martin décroche également de -6,2% et Coca-Cola lâchait -2% malgré des ventes supérieures aux attentes.



Le Nasdaq a été plombé par la chute d'Incyte -8,5%, Micron -6,9%, Netflix -6,3%, Alphabet -5,1%, Amazon -4,4%, Facebook -4%, Netease -4,6%, Paypal -4,4%...





