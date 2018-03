Wall Street monte à l'ouverture, rassurée par deux indicateurs

New York (awp/afp) - Wall Street a ouvert en petite hausse vendredi, rassurée par une production industrielle en hausse et une nette amélioration du moral des ménages, deux indicateurs reléguant au second plan les rumeurs évoquant un nouveau limogeage à la Maison Blanche.

Vers 14H15 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average s'appréciait de 0,31%, ou 78,25 points, à 24.951,91 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique gagnait 0,30%, ou 22,42 points, à 7.504,16 points.

L'indice élargi S&P 500 avançait de 0,36%, ou 9,97 points, à 2.757,30 points.

La Bourse de New York avait terminé en ordre dispersé jeudi à l'issue d'une séance indécise, des indicateurs de bonne tenue sur l'économie américaine ne parvenant pas à estomper les menaces persistantes de guerre commerciale: le Dow Jones avait pris 0,47%, et le Nasdaq avait lâché 0,20%.

La production industrielle aux Etats-Unis a augmenté plus que prévu en février tirée par le secteur de l'énergie, a indiqué vendredi la Réserve fédérale (Fed).

Elle s'est accrue de 1,1% le mois dernier quand les analystes s'attendaient à une progression de 0,3%.

"La grande nouvelle dans ce rapport est que la production manufacturière est de retour sur les rails", ont commenté les analystes de Pantheon Macro.

Le moral des ménages américains s'est quant à lui nettement amélioré en mars, à 102 points contre 99,7 points en février et 96,9 points un an plus tôt.

Egalement dévoilées jeudi, les mises en chantier en février ont quant à elles fortement chuté de 7% en février, du fait d'un coup de frein des constructions d'immeubles collectifs.

- Tiffany chute -

Les marchés semblaient par ailleurs un peu rassurés sur le contexte politique à la Maison Blanche après que la porte-parole de la Maison Blanche Sarah Sanders a démenti jeudi soir sur Twitter des rumeurs de presse évoquant le départ prochain de H.R. McMaster, le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump.

Le marché obligataire se tendait un peu, le taux de la dette à 10 ans des Etats-Unis s'affichant à 2,851% contre 2,828% la veille, et celui à 30 ans à 3,083% contre 3,058% jeudi soir.

Parmi les valeurs du jour, le joallier Tiffany chutait (-6,54% à 95,99 dollars) après avoir fait état de prévisions prudentes pour 2018 suite à des ventes trimestrielles décevantes.

L'équipementier sportif Nike reculait (-0,39% à 66,13 dollars) après avoir annoncé jeudi le départ surprise de Trevor Edwards, jusqu'alors considéré comme un potentiel successeur au PDG actuel Mark Parker, et reconnu, sans toutefois faire de lien direct, que des agissements "contraires à ses valeurs" avaient été signalés.

Ford avançait de 0,25% à 11,10 dollars. Le constructeur automobile a annoncé qu'il maintiendrait son programme de 10 milliards de dollars de réduction de ses coûts en dépit des taxes douanières imposés par l'administration Trump sur l'acier et l'aluminium, qui représentent les deux tiers de ses dépenses en matières premières.

