Wall Street : nouvelle dégradation sur les marchés de taux

02/02/2018 | 15:24

La Bourse de New York devrait ouvrir dans le rouge vendredi matin, poursuivant son repli de la veille, dans un contexte toujours marqué par la hausse des rendements obligataires.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices américains abandonnent entre 0,4% et 0,9%, annonçant un début de séance en territoire négatif



L'économie américaine a généré 200.000 emplois non agricoles le mois dernier, selon le rapport du Département du Travail, là où les économistes en anticipaient en moyenne 188.000.



Le taux de chômage est, lui, resté comme prévu inchangé à 4,1%.



Ces chiffres confirment par ailleurs la tendance à l'accélération des salaires à 2,9% en rythme annuel, ce qui provoque une nouvelle dégradation sur les marchés de taux.



Sur le marché des Treasuries, le rendement de l'emprunt de référence à 10 ans US atteint 2,82%, un nouveau pic depuis mars 2014.



L'envolée des rendements obligataires ne constitue pas une bonne nouvelle du point de vue de la Bourse car elle est à l'origine d'un renchérissement des coûts d'emprunt pour les sociétés cotées.



La bonne santé du marché de l'emploi favorise enfin un rebond du dollar vers 1,2465 euro.



Les investisseurs ne vont pas manquer par ailleurs de réagir à la publication hier soir des trimestriels des 'AAA', c'est-à-dire Amazon, Alphabet et Apple.



Si Amazon grimpe de 6% en préouverture après avoir encore explosé les attentes les plus optimistes, Alphabet a été plombé par une charge exceptionnelle de trois milliards de dollars qui lui valait de chuter de plus de 3% en cotations avant-Bourse.



Quant à Apple, le géant technologique californien a annoncé hier un bénéfice net de 20 milliards de dollars au titre du trimestre écoulé, mais rate en partie le consensus au niveau des ventes, entraînant une légère baisse du titre en préouverture.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.