Wall Street : nouvelle inversion de vapeur à la baisse

14/03/2018 | 17:04

Après des débuts en hausse, les marchés américains se sont orientés à la baisse mercredi matin, les investisseurs n'arrivant pas à passer outre les indicateurs économiques médiocres publiés dans la matinée.



A l'approche de la mi-journée, le Dow Jones se replie de 0,5% à 24.871,4 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,1% à 7501 points.



Nouvelle déception du côté de la consommation avec l'annonce ce matin d'un repli de 0,1% des ventes au détail en février, après une baisse de 0,1% en janvier, alors que les économistes tablaient au contraire sur une hausse de 0,3%.



L'indice des prix à la production (PPI) a quant à lui augmenté de 0,2% aux Etats-Unis le mois dernier, d'après les données mensuelles du Département du Travail, dépassant ainsi un consensus qui s'établissait à 0,1%.



Autres déceptions notables, les stocks des entreprises ont gonflé de 0,6% en janvier et la Fed d''Atlanta a revu drastiquement à la baisse son estimation de la croissance pour les Etats-Unis au 1er trimestre 2018, ne visant plus que 1,9% contre 3,8% il y a encore un mois.



Sur le front des valeurs, Wal-Mart cède 0,7%, victime des inquiétudes concernant la vigueur de la consommation, alors que le groupe a annoncé que son service de livraison de courses à domicile concernerait 100 agglomérations américaines d'ici à la fin de l'année, soit environ 40% des foyers américains.



Ford parvient à maintenir le cap de la hausse (+3%) à la faveur de commentaires encourageants de la part d'un analyste.



Enfin, Qualcomm rétrocède plus de 2% alors que Broadcom a annoncé ce matin avoir officiellement abandonné son projet de rachat du concepteur de puces mobiles en raison de l'opposition de la Maison Blanche.



