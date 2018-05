Wall Street ouvre en hausse, le pétrole en soutien

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 166,63 points, soit 0,69%, à 24.429,14. Le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,59% à 2.679,06 et le Nasdaq Composite prend 0,78% à 7.266,19.

Tous trois avaient déjà fini sur une hausse de plus de 1% vendredi après les chiffres inférieurs aux attentes des créations d'emplois et des salaires en avril aux Etats-Unis, qui ont apaisé les craintes d'une résurgence de l'inflation, donc d'une accélération de la hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

La progression des marchés actions est aussi alimentée par l'envolée des cours du pétrole, elle-même favorisée par les tensions géopolitiques avec l'imminence de la décision de Donald Trump sur le nucléaire iranien et par la baisse régulière de la production vénézuélienne.

Le prix du baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'installe ainsi au-dessus du seuil des 70 dollars, au plus haut depuis novembre, et celui du Brent se rapproche des 76 dollars.

Ce niveau de prix favorise les valeurs pétrolières comme Exxon Mobil, qui prend 1,51%, ou Chevron (+1,55%). Quant à l'indice S&P du compartiment de l'énergie, il avance de 1,68%, de loin la meilleure performance sectorielle du marché américain.

Dans une note sur sa stratégie actions publiée lundi, Morgan Stanley, qui réaffirme sa prévision d'un S&P-500 à 2.750 points en fin d'année sans exclure un passage à plus de 3.000, conseille de surpondérer le secteur de l'énergie.

L'EURO AU PLUS BAS DEPUIS DÉCEMBRE FACE AU DOLLAR

"L'escalade des tensions géopolitiques, la diminution plus importante qu'anticipée des stocks et une demande soutenue ont permis aux cours du pétrole de dépasser ces dernières semaines nos prévisions pour le deuxième trimestre et nous percevons des risques à la hausse pour 2019-2020", explique la banque.

Parmi ses valeurs préférées dans le secteur figurent Continental Resources, qui gagne 2,07%, et Encana (+3,88%).

En dehors du secteur de l'énergie, Starbucks avance de 0,07% après l'accord commercial à 7,15 milliards de dollars (5,98 milliards d'euros) signé avec Nestlé, qui permettra au géant du café d'accélérer ses rachats d'actions.

De l'autre côté de l'Atlantique, le titre Nestlé s'adjuge 1,73%.

Dans l'actualité des fusions-acquisitions, le groupe d'immobilier commercial Gramercy Property bondit de 15,45% après l'annonce de son rachat par Blackstone (-0,13%) pour 7,6 milliards de dollars dette incluse, et Athenahealth s'envole de 23,98% en réaction aux informations de CNBC sur une possible acquisition par le fonds Elliott Management.

Les places boursières européennes évoluent elles aussi dans le vert mais dans des volumes réduits, la journée étant fériée au Royaume-Uni: l'indice Stoxx 600 gagne 0,49% et à Paris, le CAC 40 affiche une hausse de 0,14%.

Sur le marché des changes, le dollar (+0,33%) se traite au plus haut depuis près de quatre mois et demi face à un panier de devises de référence et l'euro cède 0,42% face au billet vert à 1,1908 après être passé sous le seuil de 1,19 pour la première fois depuis le 28 décembre.

Du côté des emprunts d'Etat, le rendement du Bund allemand à dix ans est lui aussi orienté à la baisse à 0,524%, son plus bas niveau depuis le 18 avril, après les chiffres inférieurs aux attentes des commandes à l'industrie en Allemagne et de l'indice Sentix du sentiment des investisseurs dans la zone euro.

Le dix ans américain, à 2,946% est pratiquement inchangé par rapport à son niveau de vendredi.

(Édité par Véronique Tison)