Wall Street ouvre en hausse, les résultats de Facebook impressionnent

New York (awp/afp) - Wall Street a démarré la séance en hausse jeudi grâce à un apaisement des tensions sur les taux d'intérêt de la dette américaine et aux bons résultats de plusieurs entreprises, Facebook en tête.

Vers 14H10 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average progressait de 0,67% à 24.246,15 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, avançait de 1,31% à 7.095,51 points.

L'indice élargi S&P 500 gagnait 0,71% à 2.658,15 points.

La Bourse de New York avait terminé en ordre dispersé mercredi après avoir soufflé le chaud et le froid en deuxième partie de séance, hésitant entre nervosité après une nouvelle hausse des taux d'intérêt et optimisme après les résultats de Boeing: le Dow Jones avait pris 0,25% et le Nasdaq avait perdu 0,05%.

Les principaux indices de Wall Street connaissaient une semaine toutefois difficile, "attaqués par une multitude de craintes exagérées", selon Sam Stovall de CFRA: "les revenus des entreprises atteignent un pic, l'inflation est prête à exploser, les taux d'intérêt sont sur la voie d'une forte augmentation, les techs rappellent le souvenir des années 2000", a égrené le spécialiste.

Mais "il est trop tôt pour composer l'éloge funèbre du marché haussier", a-t-il estimé.

Les indices étaient soutenus jeudi par la publication les résultats financiers en forte hausse de Facebook qui a réussi à rassurer sur sa santé malgré le scandale retentissant autour des données personnelles dans lequel l'entreprise est engluée.

L'action bondissait de 7,97% dans les premiers échanges.

Ford prenait 2,34%, UPS gagnait 2,23% et PepsiCo montait de 0,13% après leurs résultats.

- Les taux reculent -

La réaction aux comptes trimestriels de General Motors (-1,71%), AT&T (-5,20%), Time Warner (-1,66%) et American Airlines (-4,15%) affaiblissait un peu la tendance.

Les indices profitaient également d'un apaisement des tensions sur les taux d'emprunt américains, le rendement des bons du Trésor à 10 ans repassant sous le seuil de 3% après l'avoir dépassé mardi pour la première fois depuis quatre ans.

Il évoluait à 2,984%, contre 3,026% la veille à la clôture.

Ce chiffre, qui influence le coût des crédits accordés aux entreprises, aux particuliers et aux municipalités, apportait "un peu de répit qui encourage(ait) les investisseurs à revenir sur le marché des actions et à réaliser des achats à bon compte grâce notamment à l'optimisme liée aux résultats d'entreprises", a observé Patrick O'Hare de Briefing.

Le rendement des bons du Trésor à 30 ans reculait également, à 3,164% contre 3,207% mercredi soir.

Les indicateurs économiques du jours suscitaient l'optimisme. Les inscriptions hebdomadaires au chômage se sont affichées au plus bas depuis 1969 et les commandes de biens durables ont continué leur progression en mars.

Parmi les autres valeurs du jour, le fabricant de puces Advanced Micro Devices (AMD) bondissait (+13,18% à 10,98 dollars) après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux estimations des analystes.

Microsoft (+2,07% à 94,22 dollars), Amazon (+2,16% à 1.491,71 dollars) et Intel (+2,79% à 52,81 dollars) progressaient alors que les trois groupes doivent publier leurs résultats trimestriels à leur tour après la clôture.

Le groupe pétrolier américain ConocoPhillips (+0,91% à 65,65 dollars) a indiqué mercredi avoir obtenu gain de cause contre la société pétrolière d'Etat vénézuélienne PDVSA, grâce à un jugement du tribunal de la Chambre de commerce internationale (CCI) condamnant cette dernière à lui verser quelque 2 milliards de dollars.

