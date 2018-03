Bourse de Wall Street : Wall Street ouvre en nette hausse, soulagement sur le commerce

L'indice Dow Jones gagne 470,65 points, soit 2%, à 24.003,85 points après une dizaine de minutes d'échanges. Le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 1,87% à 2.636,78 points et le Nasdaq Composite prend 2,09% à 7.138,66 points.

Wall Street a subi la semaine dernière son repli hebdomadaire le plus marqué depuis janvier 2016, le S&P 500 cédant 5,95% en cinq séances face aux menaces de guerre commerciale ouverte entre les deux premières économies du monde.

Mais l'heure semble désormais à la détente: le Premier ministre chinois, Li Keqiang, s'est prononcé lundi en faveur de négociations avec Washington pour apaiser les tensions commerciales, et le Wall Street Journal a rapporté que le secrétaire au Trésor américain, Steven Mnuchin, pourrait se rendre à Pékin pour des discussions.

Et sur l'autre front ouvert par la Maison blanche, celui de l'acier et de l'aluminium, les Etats-Unis ont exempté la Corée du Sud des droits de douane annoncés il y a quelques jours.

"Il y a quelques signes qui semblent montrer que les craintes d'une escalade des tensions commerciales commencent à refluer", commente Craig Erlam, analyste marchés d'OANDA, dans une note. "Le rebond des actions mondiales alimente l'espoir d'une stabilisation après la chute de la semaine dernière."

En Europe, l'heure est également au rebond: au moment de l'ouverture des marchés new-yorkais, l'indice large Stoxx 600 prenait 0,32% et à Paris, le CAC 40 avançait de 0,39%, amplifiant le rebond entamé en début de séance.

La hausse des actions européennes est toutefois freinée par la vigueur de l'euro, qui a repassé le seuil de 1,24 dollar pour la première fois depuis le 14 mars et s'apprécie de 0,6% face au billet vert.

Ce dernier est en repli de 0,31% face à un panier de devises de référence et reste, face au yen, proche du plus bas de 16 mois touché en début de séance.

Aux valeurs à Wall Street, Boeing et Caterpillar, deux des valeurs les plus affectées ces dernières semaines par les tensions commerciales, prennent respectivement 2,98% et 2,61%.

Microsoft gagne 5,6% à 92,06 dollars, porté par le relèvement de l'objectif de cours de Morgan Stanley, à 130 dollars. Intel prend de son côté 2,78% après le relèvement de la recommandation de Raymond James.

Dans l'actualité des fusions-acquisitions, le groupe de matériaux de construction USG bondit de 18,86% à 39,83 dollars après avoir rejeté une offre d'achat de près de six milliards de dollars (4,8 milliards d'euros) présentée par son deuxième actionnaire, l'allemand Knauf, qu'il juge très insuffisante.

(Avec Sruthi Shankar, édité par Patrick Vignal)

par Marc Angrand