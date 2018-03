Wall Street : pas de grandes manoeuvres en attendant la Fed

19/03/2018 | 14:14

La Bourse de New York devrait ouvrir dans le rouge lundi à la veille du début de la réunion de la Fed, qui devrait confirmer le processus de resserrement monétaire conduit par l'institution.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les indices américains abandonnent entre 0,5% et 1%, annonçant un début de séance prudent.



Le Federal Open Market Committee (FOMC) de la Réserve fédérale entamera ses débats demain, mais n'annoncera pas de décision finale avant mercredi.



Si une nouvelle hausse de taux semble inévitable au vu de la vigueur de l'économie américaine, les investisseurs seront à l'affût d'indices leur permettant de savoir combien d'autres hausses de taux sont à prévoir cette année.



'C'est la première réunion de Jerome Powell en tant que président et sa prestation est très attendue', souligne un trader.



'Certes, les Etats-Unis bénéficient d'un bon niveau de croissance (+2,5% attendus cette année) et et d'un taux de chômage au plus bas (4%), mais les investisseurs commencent à s'interroger sur le niveau élevé des valorisations des actions', explique le professionnel.



Bon nombre d'analystes font toutefois valoir que les marchés d'actions américains ont tendance à progresser lorsque la Réserve fédérale rehausse ses taux.



En attendant les annonces de la Fed, les investisseurs n'auront aucune statistique économique à se mettre sous la dent, ni lundi ni mardi.



