Wall Street : pas de vrai redémarrage à la hausse

15/03/2018 | 14:13

La Bourse de New York devrait débuter sans tendance claire jeudi matin, digérant son repli des trois dernières séances, alors que les statistiques publiées en début de journée n'ont pas apporté d'éclairage particulièrement intéressant sur l'économie.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains avancent de 0,1% à 0,3%, préfigurant une hausse modeste à l'ouverture.



Wall Street avait poursuivi sa consolidation mercredi, le Dow Jones cédant au final plus de 1%, mais pour beaucoup d'observateurs les marchés américains restent dans une dynamique haussière depuis leur accès de faiblesse du début du mois de février.



'Si cette trajectoire devait se maintenir, alors on pourrait espérer viser les 25.600, voire les 25.800 points pour le Dow', assure Chris Beauchamp, l'analyste technique d'IG.



'Seul un retour sous les 24.600 points invaliderait ce pronostic haussier', ajoute le spécialiste.



Ce matin, le Département américain du Travail a annoncé avoir dénombré 226.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage au titre de la semaine close le 10 mars, soit 4.000 de moins que la semaine précédente.



Parallèlement, les prix à l'importation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,4% le mois dernier, toujours selon le Département du Travail, après une progression de 0,8% en janvier.



Bonne nouvelle toutefois, l'indice Empire State a signé une progression robuste au mois de mars, progressant de neuf points à 22,5 points sous l'impulsion de solides livraisons et de commandes.



Reste que l'indice de la Fed de Philadelphie s'est, lui, établi à 22,3 sur le mois en cours, contre 25,8 au précédent, marquant ainsi un ralentissement de croissance de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie.



