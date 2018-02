Wall Street : plus lourd repli en 9 ans, le VIX flambe de 29%

02/02/2018 | 22:56

Une chute de -666Pts (-2,54%), c'est tout simplement la plus lourde correction intraday du Dow Jones depuis le 'Brexit' et la mi-décembre 2008... et une correction de -1.100Pts sur la semaine (-4,2%), c'est le pire score depuis début janvier 2016 (et l'alerte monétaire venue de Chine).



Le S&P500 lâche -2% et le Nasdaq se contente de -1,7%, un score honorable vu le plongeon de -4,4% d'Apple et de -4,8% d'Alphabet, -4,9% de Seagate, -5,3% sur Lam Research... et les 'pharmas' ont également lourdement chuté.



Amazon qui gagnait près de +8% en début de séance (à 1.498) en termine sur un gain de +3% à 1.429$ (soit 700Mds$ de capitalisation).



Attention, chaude alerte du côté du VIX associé au S&P500 (-1%) qui explose de +28,5% supplémentaires vers 17,30 : les vendeurs de 'volat' sous le seuil des 10 risquent d'être sérieusement mis en difficulté alors que le niveau de stress a quasiment doublé en l'espace de 15 jours.



Les opérateurs ont réagi négativement aux propos d'un membre de la FED, Robert Kaplan (président de la Fed de Dallas), qui s'attend à 'connaître une certaine pression de l'inflation cette année' et souhaite que la FED s'en tienne à sa feuille de route de 3 hausses de taux cette année.



De son côté, John Williams, le président de la Fed de San Francisco, a déclaré qu'il jugeait que 3 hausses de taux seraient suffisantes.



Les investisseurs ont été rendus fébriles par la publication des chiffres de l'emploi US (NFP) pour le mois de janvier.

L'économie américaine a créé 200.000 emplois le mois dernier, après +160.000 en décembre (révisé de +148.000).

Le 'NFP' de janvier confirme la tendance à l'accélération des salaires : +0,3% à +2,9% en rythme annuel, le taux de chômage reste inchangé, au plancher à 4,1%.

Les commandes à l'industrie grimpent de +1,7% en décembre, un chiffre également 'robuste'.



Ceci provoque une nouvelle dégradation sur les marchés de taux : le '10 ans' US atteint 2,85% (un nouveau pic depuis mars 2014), le '30 ans' bondit au-delà des 3,00%, vers 3,09%, le ' 2ans' culmine vers 2,186% avant de se calmer vers 2,15% en fin de séance.



