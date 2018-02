Wall Street portée par des indicateurs encourageants

New York (awp/afp) - La Bourse de New York évoluait dans le vert à la mi-séance jeudi, portée par des indicateurs encourageants sur l'économie et la vigueur du secteur énergétique: le Dow Jones avançait de 1,30% et le Nasdaq de 0,73%.

Vers 17H15 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average gagnait 323,34 points à 25.121,12 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, progressait de 53,01 points, à 7.271,24 points.

L'indice élargi S&P 500 s'appréciait de 1,00% ou 27,06 points à 2.728,39 points.

Les indices tentaient ainsi un nouveau rebond après avoir baissé au cours des deux séances précédentes, victimes à chaque fois d'un accès de faiblesse en fin de journée.

Ils étaient aidés par des indicateurs de bon augure.

Sur le front de l'emploi, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis sont retombées de façon inattendue à un niveau proche de leur plancher en 45 ans. Sur un an, les demandes d'allocations chômage sont en recul de 10,1%.

L'indice composite des principaux indicateurs aux Etats-Unis, baromètre de la conjoncture, a lui progressé de 1% en janvier, soit plus que prévu par les analystes.

"Cela suggère que tous les secteurs de l'économie participent à son dynamisme et que la croissance prend de la vitesse", a estimé Peter Cardillo de First Standard Financial.

Le dynamisme du secteur de l'énergie (+2,24% pour l'indice le représentant au sein du S&P 500) aidait aussi la tendance. Dans le sillage de la hausse du baril de pétrole, les major ExxonMobil et Chevron prenaient respectivement 2,42% à 76,70 dollars et 1,95% à 111,19 dollars.

Autre facteur de soutien selon Peter Cardillo: le repli du dollar et surtout la baisse des rendements sur le marché obligataire.

Le taux d'emprunt de la dette des Etats-Unis à 10 ans a en effet grimpé mercredi à son plus haut niveau depuis 2014 dans la foulée du compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la banque centrale américaine.

Ce dernier "a été interprété comme modérément offensif, renforçant ainsi la perspective de voir la Fed relever ses taux trois fois dans l'année et suggérant une éventuelle quatrième hausse", selon les analystes de Daiwa Capital Markets.

Mais le marché obligataire se détendait un peu jeudi: le rendement des bons du Trésor à 10 ans reculait à 2,917% contre 2,950% mercredi soir, et celui à 30 ans à 3,203% contre 3,220% la veille.

- Chesapeake et Avis en forme -

Les investisseurs gardaient par ailleurs un oeil sur des seuils techniques, se demandant notamment si l'indice S&P 500 va descendre sous sa moyenne mobile des 50 dernières séances.

Le constructeur automobile Ford, qui a annoncé mercredi le départ immédiat de son patron en Amérique du nord pour "comportement inapproprié" sans davantage de précision, montait de 1,04% à 10,71 dollars.

La radio en ligne Pandora chutait de 8,32% à 4,47 dollars après la publication de ses résultats. Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté plus que prévu mais sa perte par action était plus importante qu'attendu.

Les résultats trimestriels du groupe énergétique Chesapeake, qui a profité de la hausse des prix du pétrole et du gaz, ont en revanche satisfait les investisseurs, qui faisaient bondir le titre de 24,33% à 3,27 dollars.

Le groupe de location de voitures Avis, qui est passé dans le vert au quatrième trimestre et a dépassé les attentes concernant son chiffre d'affaires, progressait de 13,68% à 44,29 dollars.

La banque Goldman Sachs prenait 0,25% à 264,06 dollars. Selon le Wall Street Journal, l'établissement a levé 2,5 milliards de dollars pour investir dans des sociétés de capital-investissement avec pour but d'avoir un siège à la table d'entreprises qui ne souhaitent pas entrer tout de suite en Bourse.

jum/alb/gib