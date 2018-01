Wall Street : pourrait marquer le pas à l'ouverture

23/01/2018 | 15:04

Au vu des 'futures' à plus d'une demi-heure de la cloche, les indices actions américains pourraient marquer le pas après les nouveaux records absolus signés la veille (+0,5% à 26.215 sur le Dow Jones, +1% à 7.408 sur le Nasdaq).



'Les indices ont affiché des gains solides lundi, après l'accord trouvé par le Sénat pour mettre un terme à un 'shutdown' (fermeture partielle des administrations fédérales) de trois jours', expliquait Wells Fargo Advisors.



Aucune donnée économique majeure n'est prévue ce mardi, aussi les opérateurs devraient concentrer leur attention sur les nombreuses publications de résultats -généralement supérieures aux attentes- parues ce matin.



Ainsi, Johnson & Johnson fait part d'une perte sur les trois derniers mois de 2017, sous le poids de la réforme fiscale aux Etats-Unis, mais en données ajustées, son BPA de 1,74 dollar dépasse de deux cents au consensus.



Procter & Gamble relève légèrement son objectif de BPA ajusté pour l'exercice 2017-18, l'attendant désormais en hausse de 5 à 8% pour refléter l'effet positif potentiel de la réforme fiscale, et vise toujours une croissance organique des ventes de 2 à 3%.



Les investisseurs devraient aussi réagir aux publications de l'opérateur télécoms Verizon, de la compagnie d'assurance Travelers et du fournisseur de produits d'hygiène Kimberly-Clark, ce dernier ayant parallèlement annoncé un important plan de restructurations.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.