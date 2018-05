Wall Street : pourrait poursuivre sur sa lancée de la veille

22/05/2018 | 14:49

Les indices actions américains pourraient ouvrir sur de légers gains, poursuivant sur leur lancée de la veille (+1,2% sur le Dow Jones, +0,5% sur le Nasdaq) avec la perspective d'un réchauffement des relations sino-américaines.



'Ce week-end, le Secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a indiqué que les Etats-Unis et la Chine mettraient la guerre commerciale en suspens', rappelle Wells Fargo Advisors, pointant l'engagement de Pékin à aider à une réduction du déficit commercial américain.



Aucune donnée majeure n'est prévue ce mardi, mais les opérateurs prendront connaissance ces prochains jours des ventes de logements (anciens et neufs) et des commandes de biens durables aux Etats-Unis pour avril.



Côté valeurs, le groupe de distribution Kohl a relevé sa fourchette cible de bénéfice par action pour l'exercice en cours, après avoir affiché des résultats meilleurs que prévu sur son premier trimestre comptable.



Adobe a annoncé lundi soir un nouveau programme de rachats d'actions pour huit milliards de dollars d'ici l'exercice 2021, ainsi que l'acquisition de la plateforme Magento Commerce, moyennant 1,68 milliard de dollars.



De même, Micron Technology a dévoilé un programme de rachats d'actions allant jusqu'à 10 milliards de dollars à l'occasion d'une réunion investisseurs et analystes, après une révision de ses objectifs annuels.



