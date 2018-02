Wall Street poursuit sa convalescence

New York (awp/afp) - La Bourse de New York évoluait en hausse jeudi, poursuivant sa convalescence alors qu'une salve d'indicateurs contrastés sur l'économie américaine était publiée: le Dow Jones montait de 0,40% et le Nasdaq de 0,77%.

Vers 17H00 GMT, l'indice Dow Jones Industrial Average avançait de 99,82 points à 24.993,31 points, après être repassé en séance au-dessus de la barre des 25.000 points sous laquelle il était descendu en pleine déroute boursière début février.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, gagnait 54,65 points à 7.198,26 points.

L'indice élargi S&P 500 progressait de 0,44%, ou 11,81 points à 2.710,44 points.

"Nous ne sommes pas encore à la moitié des niveaux où nous étions au moment de la correction boursière de la semaine dernière. La poursuite du rebond est logique", a indiqué Phil Davis de PSW Investments.

Mais la hausse "s'affadit" en raison d'un nouveau rapport sur l'inflation américaine, selon les analystes de Schwab.

Les prix à la production (PPI), qui avaient stagné en décembre, ont notamment rebondi en janvier: ils ont augmenté de 0,4% en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier et de 2,7% sur un an.

Mercredi, un rapport mensuel a déjà fait état d'une hausse des prix à la consommation (CPI) au-dessus des attentes.

Les marchés profitaient toutefois de l'optimisme lié à des inscriptions hebdomadaires au chômage proches de leur plancher en 45 ans malgré une petite hausse pour la semaine close le 10 février.

Dans le même temps, la production industrielle américaine a baissé en janvier, alors que les analystes s'attendaient à une hausse, et a été revue à la baisse pour décembre.

"La production a explosé au deuxième semestre (2017) et a ralenti en janvier. Le recul, s'il se poursuit, est inquiétant. Mais le rythme d'activité est impressionnant", a estimé Chris Low de FTN Financial.

Dans leur ensemble, les indicateurs "répondent au scénario d'une économie encore en phase d'expansion", a estimé Patrick O'Hare de Briefing.

Les marchés profitaient également d'une série de résultats d'entreprises de bonne tenue, comme ceux de Cisco qui a vu son chiffre d'affaires trimestriel repartir à la hausse et gagnait 3,34% à 43,50 dollars.

TripAdvisor montait (+6,19% à 43,24 dollars) après avoir publié ses résultats trimestriels. Ceux-ci ont notamment montré une hausse des avis et opinions de 29% sur ses plates-formes, passant le cap des 600 millions. Le nombre de visiteurs uniques mensuels a par ailleurs augmenté de 17%.

Parmi les autres valeurs, Amazon progressait (+0,62% à 1.459,99 dollars) alors que la presse américaine évoquait un partenariat avec Bank of America Merrill Lynch (+0,33% à 32,11 dollars) dans les prêts aux commerçants.

Omnicom chutait (-5,85% à 77,94 dollars). Le groupe publicitaire a dévoilé une forte baisse de son bénéfice net au quatrième trimestre en raison de l'effet de la réforme fiscale, et un chiffre d'affaires inférieur aux attentes du marché.

Berkshire Hathaway, la holding de l'investisseur américain Warren Buffett, avançait (+0,73% à 202,00 dollars) après avoir pris une participation dans le groupe israélien de médicaments génériques Teva, également coté à New York, (+11,46% à 74,30 dollars), en difficultés.

Apple progressait (+2,46% à 171,49 dollars). Une note de Strategy Analytics affirmait jeudi que les ventes d'iPhone ont représenté 51% des revenus mondiaux sur les ventes de smartphones au quatrième trimestre 2017, un niveau record pour l'appareil de la marque à la pomme.

Le marché obligataire hésitait: le rendement de la dette américaine à 10 ans s'affichait à 2,888% contre 2,902% mercredi soir et celui sur la dette à 30 ans à 3,136% contre 3,134% la veille.

Jeudi, les personnes présentes sur le parquet du New York Stock Exchange ont observé un instant de silence peu avant l'ouverture de la Bourse, en mémoire des 17 victimes d'une fusillade dans un lycée en Floride mercredi.

Les titres de fabricants d'armes à feu montaient légèrement jeudi après cette nouvelle tuerie, Sturm Ruger montant de 0,30% à 50,25 dollars quand American Outdoor Brands, la maison mère de Smith & Wesson, grimpait de 0,28% à 10,77 dollars.

alb/jum/jpr