Wall Street : poursuit sa hausse, imperturbable, baril à 71$

14/05/2018 | 22:37

Wall Street valide donc sa plus longue série haussière depuis début septembre (il s'agissait alors d'une séquence de rebond) avec 8 hausses d'affilée pour le Dow Jones tandis que le S&P500 'future' parvient à aligner une 9ème séance de hausse consécutive (+0,1% ce soir).

Les gains s'étaient réduits à mi-séance mais le tassement des cours s'est nettement ralenti dans l'après midi.



Au final, le 'Dow' affiche +0,27% (à 24.900), le Nasdaq +0,1%... le Russel-2000 fait cavalier seul à la baisse: il se replie de -0,4%.



Pour justifier la poursuit du 'bull trend', les opérateurs mentionnent un Tweet de Donald trump évoquant la possibilité d'un accord commercial imminent avec la Chine.



Les tragiques 'incidents' (le terme est faible avec + de 50 morts et plusieurs centaines de blessés palestiniens par balles, la journée la plus meurtrière depuis les bombardements massifs sur la bande de Gaza en juillet 2014) qui ont accompagné l'inauguration de l'ambassade US à Jerusalem ne semblent pas susciter de crainte d'escalade des tensions au proche Orient.



Le cours du pétrole poursuit cependant son ascension (+0,6% à 71,1$ sur le NYMEX) et les opérateurs ont continué d'acheter Range +3,3%, Cabot Oil et Newfield +2,7%, Apache +2,2%, Marathon +2%, Exxon +0,7%.



Le Nasdaq a été soutenu par Xilinx +3,8%, Qualcomm +2,7%, AMD et Micron +2,3%, KLA +2,2%... et Symantec qui rebondit de +9% après un plongeon de -33% vendredi.



Côté obligataire, le rendement du T-Bond 2028 a flirté avec les 3,00% ce lundi (+2Pts de base à 2,99%), Goldman Sachs prédit un rendement de 3,6% d'ici janvier 2019 et 3,9% d'ici fin 2019.



Peu après l'ouverture de Wall Street, et alors que Tesla perdait -3% (à 292$, suite à l'annonce d'un remaniement du management), le milliardaire Ron Baron (le patron de Baron Capital) prédisait une multiplication par 10 du cours du producteur de voitures électriques en 10 ans (scénario Amazon): tant de telles prédictions sont prises au sérieux, un retournement de Wall Street à la baisse reste difficile à anticiper.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.