Wall Street poursuit son repli et ouvre en nette baisse

New York (awp/afp) - La Bourse de New York, surveillant de près le marché obligataire et le secteur bancaire, se trouvait de nouveau sous pression à l'ouverture lundi dans le sillage des places asiatiques et européennes: le Dow Jones cédait 0,71% et le Nasdaq 0,70%.

Vers 14H40 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average reculait de 181,12 points à 25.339,84 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, perdait 50,61 points, à 7.190,34 points.

L'indice élargi S&P 500 abandonnait 0,62%, ou 17,24 points, à 2.744,89 points.

Lestée par l'envolée des taux d'intérêt et par la chute des majors pétrolières ExxonMobil et Chevron, Wall Street avait été fortement chahutée vendredi, le Dow Jones enregistrant sa pire séance depuis juin 2016.

L'annonce d'une augmentation significative des salaires en janvier aux Etats-Unis avait ravivé les craintes d'inflation et la possibilité de voir la banque centrale américaine (Fed) relever plus rapidement que prévu ses taux.

Cette perspective a fait bondir les rendements sur le marché obligataire, rendant plus cher le coût des emprunts aussi bien pour les entreprises que pour les investisseurs, et offrant aux courtiers un placement désormais un peu plus rémunérateur et moins risqué que le marché des actions.

Lundi, après un début de journée chahuté en Asie et en Europe, "le calme est un peu revenu sur les marchés mondiaux, la débandade sur les marchés des actions et des obligations marquant le pas", a commenté Christophe Low de FTN Financial, soulignant que ce calme restait toutefois "précaire".

Le marché obligataire se tendait encore un peu mais moins qu'avant l'ouverture officielle de la Bourse: le taux de rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'échangeait à 2,844% contre 2,841% vendredi soir. Celui à trente ans s'affichait à 3,109% contre 3,087% à la précédente clôture.

Les responsables de la Fed "auront l'occasion d'apaiser les courtiers" cette semaine, avec la prise de fonction officielle lundi de Jerome Powell à la tête de l'institution, et plusieurs interventions prévues au courant de la semaine, a relevé M. Low.

Pour Patrick O'Hare de Briefing.com, "le marché semble penser qu'il y a encore un peu de travail pour effacer les excès de janvier". Avec une progression de 5,72% en janvier, le S&P 500 a en effet enregistré son meilleur début d'année depuis 1997.

Les investisseurs surveillaient par ailleurs le secteur bancaire lundi après la sévère sanction infligée à Wells Fargo, responsable d'un scandale massif de comptes fictifs: la Fed lui a interdit d'augmenter son chiffre d'affaires avant d'avoir pris des mesures pour corriger ses erreurs.

L'action de la société perdait 7,91% et l'indice regroupant les valeurs financières au sein du S&P 500 reculait de 1,35%.

jum/lo/LyS