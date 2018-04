Wall Street : poursuite de la consolidation malgré GE

20/04/2018 | 15:09

Wall Street devrait poursuivre sa consolidation vendredi dans les premiers échanges malgré la bonne tenue de l'action GE, dont les résultats se sont révélés bien moins mauvais que prévu.



Vers 8h15, les contrats futurs sur les grands indices américains reculent de 0,1% à 0,2%, annonçant un début de séance en territoire négatif.



La Bourse de New York avait terminé en léger repli hier, cumulant 1,2% de pertes en deux séances, sous l'effet notamment d'une spectaculaire remontée des taux.



'Les marchés américains montrent une certaine faiblesse, mais la trajectoire haussière de l'indice S&P 500 n'est pas à remettre en cause', assure un analyste technique.



'Sur le S&P, le prochain objectif reste un retour vers les 2740 points, sachant qu'une zone de support devrait se dessiner autour des 2650 points', ajoute-t-il.



Les indices boursiers américains peuvent, en tout cas, compter sur un solide démarrage en ce qui concerne la saison des résultats trimestriels.



A ce stade des publications, 81% des sociétés américaines ayant dévoilé leurs performances ont fait mieux que prévu en termes de chiffre d'affaires, contre 68% en moyenne ces trois dernières années.



Dévoilés ce vendredi avant l'ouverture de Wall Street, les comptes du premier trimestre de General Electric ont été marqués par une perte par action de 14 cents, à comparer à une perte d'un cent un an auparavant.



Sur une base ajustée, le conglomérat américain a cependant dégagé un bénéfice par action (BPA) de 16 cents, en croissance de 2 cents et alors que le marché anticipait au contraire une baisse à 14 cents.



La séance s'achèvera par la conjonction dite des 'trois sorcières', qui marque l'arrivée à expiration simultanée de toute une série d'options et de contrats futurs sur actions et sur indices, ce qui risque d'accroître la volatilité des échanges en fin de journée.



