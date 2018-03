Wall Street rattrapée par les inquiétudes sur le commerce mondial

New York (awp/afp) - La Bourse de New York hésitait sur la direction à suivre jeudi en début de séance, des indicateurs de bonne tenue de l'économie américaine ne parvenant pas à effacer les craintes persistantes d'une guerre commerciale entre les Etats-Unis et ses partenaires.

Vers 14H10 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, s'appréciait de 0,42% à 24.861,58 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, reculait de 0,02% à 7.495,48 points.

L'indice élargi S&P 500 s'octroyait 0,15% à 2.753,52 points.

Wall Street avait terminé dans le rouge mercredi, les investisseurs se laissant gagner par la nervosité à cause des inquiétudes sur de possibles batailles commerciales et de l'agitation permanente à la Maison Blanche: le Dow Jones avait perdu 1% et le Nasdaq 0,19%.

Jeudi, les indices "tentent de se reprendre après trois jours de baisse, soutenus par des statistiques favorables sur les inscriptions au chômage ou l'activité manufacturière ainsi que par des résultats meilleurs que prévu (des chaînes de magasin) Dollar General (+4,64%) et Williams-Sonoma (+4,09%)", ont commenté les analystes de Charles Schwab.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont de fait légèrement reculé quand l'activité manufacturière dans la région de New York a progressé beaucoup plus qu'attendu en mars. Elle s'est en revanche un peu repliée dans la région de Philadelphie tout en restant en expansion.

Les prix des produits importés aux Etats-Unis ont de leur côté continué d'augmenter en février après la forte hausse de janvier.

"Toutefois, les marchés restent chancelants face à la persistance d'inquiétudes sur le commerce mondial", ont souligné les analystes de Charles Schwab.

- Jouets en difficultés -

Depuis que Donald Trump a annoncé des taxes à l'importation d'acier et d'aluminium et que se multiplient les informations sur de possibles sanctions commerciales à l'encontre de la Chine, les investisseurs redoutent d'éventuelles représailles contre les entreprises américaines.

Le titre du constructeur Boeing en a particulièrement souffert car l'entreprise pourrait être une cible privilégiée de Pékin. Après avoir déjà perdu plus de 6,8% depuis le début de la semaine, il tombait encore jeudi de 0,74%.

"Franchement, de telles rumeurs rendent difficiles l'analyse des marchés à court terme tant que ces nouvelles taxes évoquées ne sont pas mises en place, et les éventuelles mesures de rétorsion annoncées, ou que cette idée est abandonnée", a remarqué Jeffrey Saut de Raymond James.

Le marché obligataire était quasi stable, le taux de la dette à 10 ans des Etats-Unis s'affichant à 2,813% contre 2,817% la veille, et celui à 30 ans à 3,052% contre 3,057% mercredi soir.

Parmi les valeurs du jour, les fabricants de jouets Mattel et Hasbro perdaient respectivement 1,69% et 0,44% alors que le célèbre distributeur Toys'R'Us a officialisé la fermeture de ses 735 magasins aux Etats-Unis.

Alibaba montait de 3,34%. Selon le Wall Street Journal, le géant chinois de l'internet entré à la Bourse de New York en 2014 cherche une façon de se faire coter en Chine.

La biotech Alexion bondissait de 8,18% après l'annonce du résultat encourageant d'un essai de phase 3 sur un médicament destiné au traitement d'une maladie du sang rare.

