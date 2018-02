Wall-Street : rebond peu convaincant mais mois janvier record

31/01/2018 | 23:20

Alors que le Dow Jones avait entamé la dernière séance du mois de janvier sur un rebond de +0,7% (+0,5% sur le S&P500 et le Nasdaq), les gains se sont nettement réduits dès la mi-séance, avant même le communiqué de la FED (qui a un peu plus refroidi l'ambiance).

Au final, Wall Street se contente de +0,28% sur le 'Dow' ou +0,05% sur le Nasdaq et le S&P500 : la performance mensuelle flirte avec les +6%/+,6,3%, le meilleur score depuis mars 2016.



Du côté des indicateurs US, l'enquête ADP sur l'emploi privé au titre du mois en cours fait ressortir une estimation de +234.000 créations de postes contre +190.000 anticipé (après 250.000 anticipé sur décembre pour à peine 150.000 constatés).

Le PMI de Chicago recule de -2,1 à 65,7 mais le marché anticipait moins de 64.

Enfin, les promesses de ventes de maisons progressent de +0,5% en décembre.



Le communiqué de la FED a été jugé plus 'faucon' qu'attendu avec une allusion au renforcement des dépenses des ménages et quelques tensions ponctuelles sur les salaires: le rythme du resserrement monétaire pourrait s'accélérer (4 tours de vis au lieu de 3).

Tout le monde n'est pas convaincu: le '10 ans' US se tend à 2,75% puis retombe vers 2,72%, le '30 ans' flirte avec les 3% mais finit à 2,94%... et le $ reste inerte à 1,241/E.



Voici un petit bilan à fin janvier alors qu'1/3 des entreprises du 'S&P' ont publié leurs résultats: 80% sont supérieurs aux attentes, 82% de C.A battent le consensus... un record de sous-estimation volontaire !



Boeing champion de la hausse ce mercredi, avec +5% et déjà +20% en 2018, +118% en 12 mois: l'avionneur dévoile des prévisions optimistes pour 2018 et un nombre de livraisons record de moyen et longs courriers.



Facebook bat le consensus avec 2,21$/titre contre 1,95$ anticipé (C.A de 13Mds$ contre 12,5Mds$ attendu) mais baisse du nombre d'heure d'activité de -50Mns au T4 (malgré 2,13Mds d'utilisateurs actifs). Facebook chute de -4% en 'after hour'.



Microsoft publie un bénéfice de 0,96$ contre 0,86$ attendu (C.A de 28,9 contre 28,4Mds$ estimé), le titre perd 2% après ces chiffres.



Parmi les vedettes du jour, on note Electronic Arts +7%, AMD +6,8%, Micron +4,9%, Activision +3,5%, Broadcom +2,9%, Microsoft +2,5% (mais le reperd ce soir).

A la baisse, encore des 'pharmas' avec Gilead -4%, Regeneron -3,5%, Amgen -2,7%, Alexion -2,5%.



